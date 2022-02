Vanessa Incontrada di nuovo single? Il gossip: «È finita con il compagno Rossano Laurini»

Sembra che l’amore fra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini sia arrivato al capolinea. I due stanno insieme da diverso tempo e hanno un figlio, Isal, di tredici anni, e stando alle indiscrezioni è durante il primo lockdown da coronavirus che sarebbero iniziati i problemi di coppia.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini (Instagram)

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ai sono lasciati

Storia finita, stando alle indiscrezioni di “Diva e donna”, fra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini. I due si sarebbero detti addio, dopo circa quindici anni di relazione, solo recentemente anche se i problemi sarebbero iniziati circa due anni fa. Durante il primo lockdown infatti, come fa sapere il settimanale, a causa della convivenza forzata imposta dell’emergenza sanitaria (come accaduto per molte coppie) sarebbero sorti i primi problemi e la coppia, dopo vari tentativi per evitare di dividere la famiglia, avrebbero alla fine deciso di interrompere la relazione.

Vanessa Incontrada (Instagram)

Per ora nessuno dei due interessati si è espresso circa l’indiscrezione che li vede protagonisti, ma effettivamente qualche indizio social c’è. Da tempo infatti l’attrice e conduttrice non posta foto di coppia dal suo profilo, ma ultimamente si dedica spesso a scatti un pò malinconici...

