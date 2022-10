Vanessa Incontrada a Verissimo: «Sogno di avere un altro bambino»

Vanessa Incontrada si racconta a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, l'attrice spagnola ha rivelato di sognare un altro bambino. Sono passati quattordici anni dalla nascita del primo figlio Isal e la conduttrice 43enne ha confessato: «Avere un altro figlio è un mio grande desiderio. Se Dio vorrà, mi piacerebbe».

Cosa ha detto

Vanessa Incontrada ha da poco confermato la fine della sua lunga storia d’amore con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. La showgirl non ha mai rivelato i motivi della separazione, ciononostante i rapporti con l'ex compagno sono rimasti pacifici e ha detto che continueranno ad avere un legame per via dell'amore che entrambi nutrono per il loro unico figlio.

«Ho proprio questa voglia di rivivere quello che ho vissuto con Isal, che ormai ha 14 anni e ha la sua autonomia. Ho comunque un’età e più si va avanti e più è difficile», ha svelato Vanessa Incontrada.

E riguardo al figlio Isal, ha raccontato sorridendo: «Quando lo accompagno a scuola, ad esempio, mi chiede di lasciarlo ad un chilometro di lontananza, in modo che i suoi compagni non mi vedano. Lo devo lasciare all'edicola e poi va a piedi. Adesso, poi, vuole il motorino, per ora gli ho detto di scordarselo, ma alla fine glielo darò. Sta crescendo, ma per me resterà sempre il mio bambino».