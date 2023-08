Valeria Graci, la frase choc a sfondo sessuale di un hater: la sua risposta lascia tutti senza parole

Valeria Graci silenzia un hater e lo fa senza filtri. L'ex comica di Zelig ha pubblicato una story su Instagram in cui evidenzia il commento becero di un follower e gli risponde a tono. «Ti sc**o» si legge e sotto Valeria scrive: «Caro Marco, le parole sono importanti e usarle nel modo più corretto e funzionale potrebbe un buon inizio...» scrive la comica che, però, non si ferma qui ma prosegue: «per esempio per mandarti af******o».

La risposta

La storica amica e collega di Katia Follesa non le manda di certo a dire. Appena ha letto il commento poco elegante dell'hater ha subito deciso di replicare, essendo delle parole piuttosto forti da leggere, soprattutto sui social. «Ma sempre con eleganza, la stessa che hai usato tu!» scrive Valeria ancora, concludendo la sua stoccata.