Taylor Mega e Flavio Briatore, il flirt che non ti aspetti: «Era il mio uomo ideale, ma è durata poco. Mi ha ghostata»

Taylor Mega, 30 anni, è stata intervistata per la prima volta in un programma Rai, come ha detto lei stessa. Ieri sera, 14 marzo, è andato in onda la nuova puntata di "Storie di donne al bivio", dove Monica Setta ha esplorato la vita incredibile dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Tra i vari flirt e relazioni, la più importante con Tony Effe, volta al termine dopo molti tradimenti da entrambe le parti, Taylor ha confessato di aver avuto un breve flirt con un imprenditore molto importante, Flavio Briatore.

La confessione di Taylor Mega

«Flavio Briatore? Tra di noi c'è stato un flirt», ha rivelato Taylor Mega durante l'intervista a "Storie di donne al bivio". «È durata pochissimo.

Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo. L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e... Ma è durata pochissimo. Se mi è dispiaciuto che sia finita? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati», ha riassunto Taylor la sua storia con Flavio Briatore. Non sono stati, quindi, gli anni di differenza tra i due a separarli, ma gli impegni e la vita...