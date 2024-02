Flavio Briatore a Cortina nel suo ristorante “El Camineto”: le foto con lo staff e il figlio Nathan Falco. Social scatenati

A Cortina d'Ampezzo è arrivato Flavio Briatore è arrivato al ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo, che gestisce da quest’inverno. La visita è dei giorni scorsi, ma il tamtam mediatico dei canali social si è attivato ieri, anche per le fotografie che lo stesso Briatore ha postato sul proprio profilo Instagram.

Briatore e la foto con tutto lo staff

Flavio Briatore ha postato la foto con lui al centro e tutto lo staff intorno davanti al locale e con lo sfondo le splendide Dolomiti.

Non solo. L'imprenditore ha messo sui social le foto con il figlio Nathan Falco. Insieme, padre e figlio hanno trascorso sulle nevi tra piste da sci e baite a Cortina, il primo fine settimana di febbraio. Un'uscita di famiglia, in cui però l'imprenditore non ha trascurato le amicizie, a cui Elisabetta Gregoraci non ha preso parte. La showgirl è impegnata in Mad in Italy, il nuovo programma che va in onda su Rai2 il lunedì sera.

Il commento di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta ha comunque commentato favorevolmente le foto del figlio e dell'ex compagno. Tra la conduttrice e l'imprenditore c'è un ottimo rapporto, infatti hanno trascorso il Natale e i primi giorni del 2024 insieme in Kenya proprio come se i due non si fossero mai lasciati.