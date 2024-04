Scivola in un canalone in montagna, morta una donna: il dramma a Cortina sotto gli occhi degli amici

CORTINA D'AMPEZZO - Tragedia a Cortina, sul gruppo del Sorapiss, dove una donna è morta scivolando in un canalone. La vittima del drammatico incidente, avvenuto questo pomeriggio del 20 aprile, era insieme a un gruppo di amici, che ha lanciato immediatamente l'allarme.

I soccorsi

Come riporta il Gazzettino, da Pieve di Cadore è arrivato l'elisoccorso, ma per la donna, di cui non è stato ancora diffuso il nome, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i finanzieri del soccorso alpino, che in contatto con l'autorità giudiziaria, hanno dato poi il via libera alla rimozione della salma.