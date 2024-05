Ariccia, ritrovato senza vita Vinicio Sbordoni: era scomparso il 30 aprile

Ariccia è stato ritrovato poco prima delle 13 durante le ricerche dalla polizia locale il 74enne Vinicio Sbordoni che era scomparso il pomeriggio del 30 aprile dalla sua casa nel centro storico di Ariccia.

Era privo di vita in un campo pieno di folta vegetazione in un'area boschiva tra il ponte monumentale e la zona della via Appia Antica, area di Vallericcia. Non era facile trovarlo in quanto si era avventurato in una zona di folta boscaglia e vegetazione molto alta. Sul posto oltre la polizia locale anche i carabinieri della stazione di Ariccia e della Compagnia di Velletri che stavano conducendo le indagini dopo la denuncia di scomparsa della moglie presso la locale stazione. Si è portato sul posto anche il magistrato di turno nella Procura di Velletri per accertare i fatti , Giuseppe Travaglini .

La salma sarà tra poco trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia che stabilirà l'esatta causa di morte e anche la data in cui l'uomo ha perso la vita.

Che presumibilmente potrebbe risalire allo stesso giorno o al giorno dopo la sua scomparsa, forse per un malore avendo gravi patologie di salute.