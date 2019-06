Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto: Massimiliano muore a 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso il controllo della sua motocicletta e, scivolato sull'asfalto, è finito contro una Opel Zafira che arrivava dalla corsia opposta.37 anni residente ad Ardea, è morto sul colpo all'una della notte scorsa mentre era in sella al una moto in via del Ginestreto, ad Ariccia. I carabinieri della stazione di Nemi, sul posto insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Velletri, hanno ascoltato il 39enne romeno al volante della macchina, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Negativo agli accertamenti tossicologici, non ha potuto evitarel'impatto violento con la vittima.