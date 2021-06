Sting, pop e cuore: «Così io e mia moglie offriremo sostegno a bar e ristoranti colpiti dalla crisi»

Bar e ristoranti in crisi? Ci pensa Sting. Il cantante britannico annuncia la nascita di una nuova fondazione, la Every Breath Foundation, progetto con cui intende offrire sostegno a bar e ristoranti italiani duramente colpiti dalla pandemia.

Sting annuncia un progetto con cui intende offrire sostegno a bar e ristoranti italiani duramente colpiti dalla pandemia. “La Every Breath Foundation sosterrà bar, locali e ristoranti, che hanno faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia" 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/Kq7pmRr46K — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 13, 2021

Lo ha rivelato il cantante stesso con un post su Instagram insieme alla moglie Trudie Styler, al termine della gara ciclistica "Win Race 2021", una corsa per 20 ciclisti "d'élite" tra San Marino - dove i coniugi inglesi sono di recente divenuti ambasciatori - e la tenuta toscana "il Palagio", dove la coppia produce vino, olio e miele.

«Questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation».

EBF sosterrà l'industria dell'ospitalità - bar, locali e ristoranti - che «hanno faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia». I dettagli sul nuovo progetto saranno presto noti: «Nei prossimi giorni condivideremo altre informazioni sulla fondazione», ha concluso l'ex Police.

© RIPRODUZIONE RISERVATA