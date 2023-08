Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini che lavoro fa? «Ha scelto una carriera lontana dai riflettori»

Il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò Bettarini, ha cercato a lungo di farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma non era giusta per lui. Il giovane, infatti, dopo essersi trasferito in Inghilterra per cercare di seguire i passi del padre nel mondo del calcio, è dovuto tornare in Italia a causa di un incidente che ha posto fine alla sua carriera sportiva.

Una volta tornato nel Belpaese, Niccolò Bettarini ha capito finalmente quale è la sua strada e oggi è più felice che mai.

Niccolò Bettarini e la carriera lontano dai riflettori

Niccolò Bettarini ha deciso di intraprendere la carriera di personal trainer perché non voleva abbandonare lo sport, la sua grande passione sin da piccolo. Da qualche anno, infatti, lavora in una delle palestre più famose a Milano, come personal trainer.

Il figlio maggiore di Simona Ventura allena molte celebrità e vip che hanno scelto la Virgine Active dove praticare sport e sfogare tutto lo stress.

Mamma Simona Ventura è molto fiera del figlio che sembra aver intrapreso una strada che lo rende felice e appagato.