Simona Ventura, frecciata a Barbara D'Urso: «Perchè non sono mai stata invitata da lei? Io non escludo, gli altri sì»

Simona Ventura e Barbara D'Urso sono due delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano che da anni le segue con passione. La prima è stata ospite della 12esima edizione del Festival della Tv che si è tenuto oggi, sabato 3 giugno, a Dogliani, nel Cuneese. Simona ha raccontato la sua carriera tra successi e delusioni e, poi, ha anche parlato della sua vita privata. La conduttrice, poi, non si è risparmiata una frecciatina nei confronti della collega.

La frecciatina di Simona Ventura

Simona Ventura è sempre stata amata dal pubblico italiano per la sua schiettezza e anche franchezza all'interno dei suoi programmi televisivi. Queste due caratteristiche fanno proprio parte della conduttrice che, quando c'è da togliersi qualche sassolino dalla scarpa, non ha nessun problema.

Al Festival della Tv, quando le è stato chiesto il motivo per cui non abbia mai presenziato in uno dei salotti di Barbara D'Urso, Simona ha risposto: «Come mai non sono mai stata da Barbara D'Urso? A me va bene così.

Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri».

Oltre al lavoro, per Simona Ventura la famiglia gioca un ruolo importantissimo: «Abbiamo già tanto, i nostri figli stanno bene. L'aggressione a Nicoló per me è stata una svolta, sono felice che si sia salvato dopo 11 coltellate, ringrazio ogni giorno per quello che ho».