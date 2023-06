Shakira: «Tradimento di Piqué scoperto dalla stampa, mio papà era in terapia intensiva»

Dopo la rottura con Gerard Piqué, Shakira è tornata a parlare dell'ex compagno con il quale ha avuto i piccoli Sasha e Milan, 7 e 9 anni. Una rottura che è avvenuta un anno fa tra tradimenti, ripicche e frecciatine. «Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita mentre il mio papà era in terapia intensiva», ha raccontato la popstar in un'intervista. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva - ha sottolineato Shakira in un'intervista a People en Español -.

Pensavo che non sarei sopravvissuta a così tanto. L'uomo che amavo di più nella mia vita, mio padre, mi stava abbandonando nel momento in cui ne avevo più bisogno: non potevo parlare con lui o ricevere dal mio migliore amico i consigli di cui avevo tanto bisogno».

Poi, ha aggiunto: «Mio padre è il più grande esempio di resilienza e mia mamma è al suo fianco giorgio e notte. Entrambi sono stati il riflesso di quel sogno che non ho potuto realizzare, ma spero sia un modello per i miei figli di amore, pazienza nelle relazioni, dedizione assoluta e tanta voglia di vivere».