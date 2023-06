Selvaggia Lucarelli commenta Temptation Island e ironizza: «Maria De Filippi mi stai spiazzando»

La prima puntata di Temptation Island ha già fatto nascere meme e battutine sui social. Il reality condotto da Filippo Bisciglia è tornato dopo un anno di pausa e già nella prima puntata la maggior parte delle coppie sono andate in crisi e ci sono stati numerosi momenti che già fanno parlare sul web.

Tra i telespettatori di Temptation Island c'è anche Selvaggia Lucarelli che ha commentato, con un velo di ironia, nelle sue Instagram stories: «Mio figlio mi chiama durante Temptation Island ma come si permette». Ma andiamo a vedere qual è stato il commento che la giornalista ha rivolto a Maria De Filippi.

Sette sono le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per testare il loro amore. Selvaggia Lucarelli, nelle sue Instagram stories ha ironizzato in particolare sulle frasi pronunciate dalle coppie, scrivendo un messaggio diretto a Maria De Filippi: «Ma cos'è tutto questo Nord Italia. Maria mi stai spiazzando».

Questo messaggio scritto da Selvaggia Lucarelli riguardava la coppia formata da Ale e Federico, originaria di Trieste.

Sarà forse perché le coppie presenti a questa edizione di Temptation Island sono perlopiù del Centro-Sud Italia?