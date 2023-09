Sabrina Salerno, la foto sexy in palestra scatena i commenti sessisti. Lei risponde: «L'ignoranza...»

Sabrina Salerno ha fatto scalpore con il suo ultimo post su Instagram in cui si è mostrata in tenuta da palestra con dei leggins aderentissimi. L'icona sexy degli anni '80 ha commentato dicendo di essere pronta a tornare ad allenarsi, ma diversi follower hanno notato tutto tranne che i suoi buoni propositi, lasciandosi andare a commenti di apprezzamento, a volte anche eccessivi e volgari.

Il post

«Back to gym», scrive Sabrina, «La palestra, per alcuni solo un lusso, una perdita di tempo... io non ne posso fare a meno. Da quest’anno gli allenamenti si intensificano». Ma sotto al post c'è stato chi ha criticato il suo abbigliamento definendolo troppo nude ed eccessivamente provocante, c'è chi ha replicato ribadendo che si è liberi di mostrarsi per come meglio si desidera, ma molti si sono lasciati andare ad apprezzamenti anche volgari.

La replica della Salerno

A questi altri follower hanno risposto per le rime, chiedendo alla Salerno anche di bloccarli: «Che voglia hai di leggere tutti questi commenti di uomini bavosi! Basterebbe evitare la pubblicazione di foto che provocano tanta ignoranza, ma a quanto pare non ti disturba», ha scritto uno di loro.

La risposta di Sabrina è stata secca: «In ogni post che faccio c'è una minima parte di commenti non proprio piacevoli... I social sono anche questo. Se mi dovesse disturbare l'ignoranza dovrei chiudere tutti i social».