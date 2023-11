Sindaco morto suicida dopo la pubblicazione di foto in cui era vestito da donna: «Mi scuso per l'imbarazzo causato». Aveva una moglie e tre figli

F.L. “Bubba” Copeland, sindaco di Smiths Station e pastore della First Baptist Church di Phenix City, si è ucciso nel tardo pomeriggio di venerdì. La sua comunità è sotto choc, soprattutto a causa delle circostanze che hanno causato il tragico gesto: Copeland, infatti, si è tolto la vita dopo che un giornale locale di stampo conservatore ha pubblicato alcune sue foto che lo ritraevano truccato e mentre indossava abiti femminili. Come riporta The Advocate, Copeland aveva una moglie e tre figli.

Chi era "Bubba" Copeland

Ex membro del Consiglio d’istruzione della Contea di Lee, Copeland è diventato sindaco di Smiths Station nel 2016. Era salito alla ribalta nel 2019, dopo che un devastante tornado aveva ucciso 23 persone nella Contea di Lee. Allora aveva incontrato anche il Presidente Donald Trump, in visita alle comunità danneggiate.

Il suicidio

La morte di Copeland è avvenuta due giorni dopo che un blog conservatore locale, il 1819 News, aveva pubblicato delle foto che rivelavano i travestimenti del pastore. Il blog aveva dichiarato che il sindaco era impegnato in attività online esplicite, presumibilmente pubblicando foto di sé stesso in abiti femminili, sotto lo pseudonimo di Brittini Blaire Summerlin.

F.L. ‘Bubba’ Copeland, Alabama mayor and pastor, kills himself after his secret life as a 'transgender curvy girl' was exposed https://t.co/b2NLBbyihE pic.twitter.com/FL16tlELmw — Lipstick Alley (@lipstickalley) November 4, 2023

Mercoledì, il pastore era salito sul pulpito della sua chiesa per denunciare l’articolo che lo riguardava, affermando di essere «vittima di un attacco su Internet». «L’articolo non rappresenta chi o cosa sono», ha continuato a dire, rivolgendosi ai suoi fedeli: «Mi scuso per qualsiasi imbarazzo causato dalla mia vita privata e personale che è diventata pubblica.

Questo non farà venir meno la mia devozione alla mia famiglia, al servizio della mia città, al servizio della mia chiesa». Lo sceriffo della contea di Lee, Jay Jones, ha dichiarato che Copeland si è suicidato venerdì intorno alle 17.00. Queste le parole di Jones: «Si è tolto la vita».

I commenti

Jeff Poor, caporedattore del blog, non ha commentato le critiche che sono arrivate alla redazione, ma ha condiviso un comunicato: «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti agli abitanti di Smiths Station, ai parrocchiani della First Baptist Church di Phenix City e alle vittime e alla famiglia del sindaco Copeland». Un'amica di Copeland, Larry DiChiara, ha scritto su Facebook: «Sono distrutta e infuriata. Ho visto una persona ridicolizzata e danneggiata nel giro di pochi giorni...fino al punto di indurlo a togliersi la vita. Preghiamo per Bubba Copeland, che Dio benedica la sua anima e perdoni chi ha goduto delle sue sofferenze. Si dovrebbero vergognare».