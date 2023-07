Mondiali tuffi, sessismo e body shaming nella telecronaca. La Rai ferma giornalista e commentatore. «Ci scusiamo»

Un harakiri esemplare. Quello di chi si è lasciato andare a commenti sessisti durante la telecronaca dei Mondiali del trampolino femmibile sincronizzato in Giappone andata in onda questa mattina su Rai Play 2. C'è chi ha mandato una Pec alla Rai per denunciare l'accaduto. E la risposta non si è fatta attendere.

Mondiali tuffi, commenti sessisti nella telecronaca di Rai play 2

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi (che si sono scusati dopo il vespaio sollevato dalle loro parole). «Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una "battuta da bar" quanto andato in onda - afferma l'Ad Roberto Sergio -. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico».

Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini : «fuma bene, fuma sano, fuma pakistano». E ancora alcuni dibattiti tra i due: «Le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso». «Eh». «Eh grande eh».

"Le olandesi sono grosse eh."

"E pure la nostra Vittorioso..."

"Eh."

"È grande eh."

"Ma tanto a letto sono tutte alte uguali."



IO NON HO APPENA SENTITO QUESTA COSA IN UN COMMENTO RAI #FUKUOKA2023 — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

«Ma tanto a letto sono tutte alte uguali».

«È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre». «Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa».

Tra i commenti portati all'attenzione dell'azienda anche un altro che riprende stereotipi sulle pronunce cinesi, documentato anche con un video su Twitter.

«Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo» si sente dire ai telecronisti in relazione al nome dell'atleta italiano Riccardo Giovannini.

Il precedente

Lorenzo Leonarduzzi era finito nella bufera anche nel 2020, quando, nel corso di una gara di rally, stava commentando il secondo posto del pilota estone Ott Tanak.

«Mi hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere cento euro se la dico - disse -. Donna nanak, tutta Tanak».

L'uscita spinse alle scuse l'allora direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, e all'apertura di un'istruttoria che si concluse con la sospensione.