Rosa Perrotta, bionda e con il caschetto: «Anno nuovo, vita nuova. Dovevo farlo». Increduli i fan: sembri Nino D'Angelo

Rosa Perrotta è molto attiva sui propri profili social e, ogni giorno, racconta ai suoi fan i suoi nuovi progetti di lavoro o come procedono le sue giornate da mamma di Ethan e Achille. L'influencer si trova a Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza in famiglia. Fino a qui, nulla di strano ma i suoi fan sono rimasti senza parole quando Rosa, nel suo ultimo post Instagram, ha svelato il suo nuovo look.

Il nuovo look di Rosa Perrotta

Anno nuovo, vita nuova, dicono, e così è stato. Rosa Perrotta ha voluto inaugurare questo 2024 con un nuovo taglio e colore di capelli. Dalla piega lunga e scura, è passata a un'acconciatura corta e bionda. L'ex volto di Uomini e Donne ha annunciato questo cambiamento con una serie di nuove foto pubblicate su Instagram alle quali ha aggiunto la didascalia: «Anno nuovo, vita nuova. La bionda che non ti aspettavi potessi mai diventare. Ma, dovevo farlo. Non ho avuto scelta».

Con quest'ultima frase, Rosa potrebbe essersi voluta riferita al fatto che, in passato, è capitato (come da lei raccontato su Instagram) che il marito Pietro Tartaglione fosse stato "avvicinato" sui social da qualche fan bionda, ovviamente senza esito e risposta.

I commenti dei fan

I fan di Rosa Perrotta, conoscendola ormai da anni e sapendo quanto ci tenesse alla sua lunga chioma, sono rimasti molto sorpresi. Qualche scettico scrive: «Secondo me ci sta prendendo in giro... è una parrucca». Qualcun'altro, invece, apprezza: «Tu staresti bene con tutto». Altri ancora scherzano sul caschetto «Sembri Nino D'Angelo».