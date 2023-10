Pallone d'oro 2023, look pagelle calciatori: Messi con i figli (9), Beckham fuoriclasse (10), Bellingham steward (6), Vinicius horror (4), Cisse fata turchina (3)

Trionfo di papillon, look eccentrici. Fenomeni nel calcio, un po' meno nei look. Il Pallone d'oro 2023 che ieri sera è stato vinto ancora una volta dall'argentino Messi, è stata anche una gara di moda. I giocatori più forti del mondo hanno sfilato sul red carpet. Ecco le nostre pagelle.

Messi vince (anche nel look) 9

Vince il Pallone d'oro (per l'ottava volta) ma anche la gara di stile. La Messi family sfila sul red carpet sfoggiando outfit impeccabili.

Lui in smoking di Louis Vuitton, lei con un abito nero monospalla. Deliziosi i tre mini messi che indossano completi tutti uguali accompagnati da sneaker bianche.

Mbappe clone di Beckham (10)

Stesso completo Dior di Beckham, cambia solo il colore: un elegantissimo grigio. Sarà pure un clone, ma la scelta è azzeccatissima. Non ha vinto l'ambito trofeo, ma con questo look è insuperabile.

Haaland blu notte (8)

È un blu notte (non Estoril, né China), il colore dello smoking Dolce e Gabbana di Erling Haaland, che è arrivato con la fidanzata Isabel Haugseng Johansen, luccicante in un abito rosa di paillettes con ministrascico.

Vinicius jr horror (4)

Ma Halloween non era il 31? Il brasiliano del Real Madrid Vinicius sceglie un look horror: smoking in velluto rosso, con risvolti in raso nero e mocassini abbinati. Da brividi.

Martinez look di coppia (8)

Che teneroni. Lautaro Mertinez e la compagna Agustina Gandolfo hanno scelto un look di coppia. In verde bottiglia lei, con la stessa tonalità di smoking lui. Complici.

Cisse fata turchina (3)

Se voleva far parlare di lui, ci è riuscito. Il francese Cisse si presenta in versione fata turchina: capelli azzurri, completo total white con gabbiani stampati e scarpe abbinate alla chioma colorata. Risparmia sulla camicia che non indossa per mettere in mostra i tatuaggi. Stupisce, ma la classe è un'altra cosa.

Bellingham steward (6)

Sarà anche un Louis Vuitton firmato Pharell Williams ma il giocatore del Real Madrid è a metà tra uno steward e un cameriere di sala. Ma poi quel pantalone largo da rapper?

Silva e la moglie eleganti (9)

Finalmente qualcuno che non deve osare a tutti i costi. Eccoli qui Silva e la moglie Ines Tomaz: eleganti, sobri, semplicemente perfetti.

Beckham fuoricalsse (10)

Dio salvi David Beckham. Potrebbe indossare anche una busta della spesa e risulterebbe sempre elegante, se poi si presenta con un abito Dior l'impresa è ancora più semplice. Ci dispiace per gli altri, ma è inarrivabile.

Le donne del Barcellona 10

Il voto al talento (10) è già stato dato durante la cerimonia del pallone d'oro. I look che hanno sfoggiato durante la serata non meritano l'eccellenza ma vogliamo premiare lo sforzo. Smoking con scollature vertiginose, pepli, abiti monospalla. In un mondo di maschi loro, comunque, spiccano.