Federica Panicucci in bikini alle Maldive. Valanga di critiche: «Voglio vederti senza filtri e occhiali»

Federica Panicucci ha scelto le Maldive come meta per le sue vacanze con Marco Bacini. Sul suo profilo Instagram la conduttrice televisiva condivide i momenti speciali sfoggiando anche il suo fisico perfetto in bikini mentre si gode le spiagge delle Maldive. La Panicucci a 55 anni si mostra in una foto sul suo profilo social che molti fan hanno commentato in maniera positiva, considerando il suo fisico «strepitoso». Ma c'è anche qualche hater che non si è limitato a lasciare commenti pungenti a corredo del post Instagram pubblicato da Federica Panicucci.

Federica Panicucci su Instagram

Un'estate ricca di avventure e visite a splendide spiagge per Federica Panicucci e Marco Bacini. Prima delle Maldive la coppia si è goduta qualche giorno a Forte dei Marmi. Numerosi sono stati i commenti dei fan della conduttrice al post social che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Tuttavia, le critiche degli hater, purtroppo, non mancano mai. «Ma è necessario ostentare così? Non ti vergogni neanche un po' a spiattellare tutto questo lusso a persone che non possono vederlo dal binocolo?», ha scritto un hater. E ancora: «Fai le foto senza occhiali e senza filtri voglio proprio vedere». «E noi paghiamo, non lavorare troppo mi raccomando», ha scritto ancora un altro hater.