Pamela Prati dopo il caso Caltagirone, a cena con gli amici poi in sala bingo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una cena fra amicirecentemente protagonista dell’ormai celebre Prati–Gate, ovvero delle finte nozze con l’inesistente Mark Caltagirone, trascorre il resto della serata all’interno di una salaper poi tornare a casa da sola.Tutto inizia, come documentano le foto pubblicate da “” con lache cena in un noto locale della Capitale assieme a due amici. All’uscita il gruppo sale in auto e alle 23 circa, spiega la rivista, si dirige appunto verso una sala bingo, che offre anche video intrattenimenti d’azzardo (legali) come videolottery e slot machine.La coppia rimane per circa un’ora, poidopo averle portato una busta e uno zainetto.per un’altra ora e quando esce, all’una circa, chiama un taxi per fare ritorno a casa.Ultimente, proprio sul caso Caltagirone, Valeria Marini ha difeso l'amica e collega: "Pamela non ha la malizia di fare tutto questo - ha spiegato - lei era assolutamente in buona fede. Lei è un’artista e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda. Le hanno dato un copione da seguire, non so per quale motivo. Ha pagato uno scotto assurdo, troppo alto”.