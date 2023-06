ANCONA - La Baraccola pronta ad ospitare l’ennesimo supermercato. La Conferenza dei servizi ha dato ieri all’Eurospin Tirrenica spa, società controllata della holding Eurospin Italia spa, l’ok per la realizzazione di due edifici commerciali, tra cui un supermercato. Il complesso nascerà in via Pontelungo 159, dove un tempo c’era il Bingo, i cui locali sono chiusi dal 2009, dopo il fallimento del gruppo Fioretti.

La gara

Proprio quei locali, in parte devastati nel 2011 da un incendio, erano finiti all’asta per essere aggiudicati all’inizio del 2020 per 3,1 milioni di euro. A più di tre anni dalla gara, una parte di quel mega capannone è pronta a riprendere vita. Con una nuova veste. I vecchi locali, fortemente danneggiati dopo il rogo, dovranno essere demoliti e ricostruiti. La superficie commerciale è di circa 2.500 metri quadrati e, con ogni probabilità, ospiterà il supermercato del gruppo che già opera nel capoluogo dorico con due punti vendita: a Vallemiano e in via Primo Maggio.

Un altro edificio avrà un’ulteriore destinazione d’uso. Possibile che venga utilizzato per gli uffici e il magazzino. Per la Baraccola si tratterà dell’ottavo supermercato nel raggio di soli 3 chilometri quadrati. Ma il nuovo innesto contribuirà a rivitalizzare un capannone commerciale che, ad oggi, ospita solo l’Isola dei Tesori, negozio dedicato alla cura degli animali di compagnia.

L’inaugurazione

I locali dell’ex Bingo sono chiusi e inutilizzati da 14 anni. Inaugurato il 22 dicembre 2005 con Panariello ospite d’onore per il taglio del nastro, il Bingo è chiuso da fine settembre 2009, dopo il terzo fallimento in un paio d’anni nel gruppo Fioretti, con il crac di Nuova Fortuna. A gennaio 2011, poi, un incendio aveva colpito la sala principale, riempiendo lo stabile di cenere e detriti. L’unità immobiliare è in parte allo stato grezzo per colpa del rogo, ma alla struttura è abbinata una striscia di corte esclusiva che si sviluppa per tutta la lunghezza del fabbricato in adiacenza alla Statale 16.