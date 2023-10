C’è l’ok, un Eurospin al posto dell’ex Bingo: nuovo megastore a Pontelungo

ANCONA Via libera alla nascita di un nuovo supermercato in via Pontelungo 159, dove un tempo c’era l’ex Bingo, i cui locali sono chiusi dal 2009, dopo il fallimento del gruppo Fioretti. Il Comune ha autorizzato la società Eurospin Tirrenica alla costruzione di due edifici commerciali, tra cui un megastore. L’ok è arrivato dopo i pareri favorevoli espressi dagli altri enti in causa, come l’Ast, l’Arpam e il comando dei vigili del fuoco.



I locali della struttura dell’ex Bingo, in parte devastati nel 2011 da un incendio, erano finiti all’asta per essere aggiudicati all’inizio del 2020 per 3,1 milioni di euro.

A più di tre anni dalla gara, una parte di quel mega capannone è pronta a riprendere vita. Con una nuova veste. I vecchi locali, fortemente danneggiati dopo il rogo, dovranno essere demoliti e ricostruiti. La superficie commerciale è di circa 2.500 metri quadrati e, con ogni probabilità, ospiterà il supermercato del gruppo che già opera nel capoluogo dorico con due punti vendita: a Vallemiano e in via Primo Maggio.

Un altro edificio avrà un’ulteriore destinazione d’uso. Possibile che venga utilizzato per gli uffici e il magazzino. Per la Baraccola si tratterà dell’ottavo supermercato nel raggio di soli 3 chilometri quadrati. Ma il nuovo innesto contribuirà a rivitalizzare un capannone commerciale che, ad oggi, ospita solo l’Isola dei Tesori, negozio dedicato alla cura degli animali di compagnia.