Studente universitario con una cartella di un euro vince 17.000 euro al Bingo

Un giovane studente universitario di Itri sbanca il Bingo “San Giovanni” a Formia vincendo con una cartella di un euro ben 17mila euro. Gabriele Iudicone, questo il nome del fortunato vincitore, 20 anni, iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università di Pisa, era in compagnia di sei amici, con i quali ha partecipato per la prima volta, nella struttura ubicata al pianoterra di un albergo in contrada Acquatraversa, al gioco che segue le regole della tradizionale tombola, il super Bingo. Alla terza cartella giocata, ha portato a casa il cospicuo premio. “Era circa da un anno che questo premio non veniva assegnato. Gabriele è riuscito nell’impresa di realizzare il bingo con un numero di palline estratte inferiore a 38 - ha commentato il direttore della struttura Eduardo Buonerba - Per il giovane giocatore la dea bendata si è manifestata con una cartella del costo di un solo euro”. Gabriele, ovviamente gongolante per vincita, ha deciso di mettere da parte per il futuro una fetta della vincita e di investire il resto in un viaggio nelle capitali del nord Europa, il suo sogno.