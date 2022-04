Ubriaca crea scompiglio al Bingo, prova ad aggredire in piena notte i gestori del locale e poi offende i poliziotti

ANCONA - Una richiesta di intervento nel cuore della notte: le Volanti sono intervenute intorno all'una al Bingo di via Filonzi dove era stata segnalata una donna molesta in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Giunti sul posto gli operatori prendevano contatti con la persona che aveva chiesto l'interveno delle forze dell'ordine, che segnalava che si trattava di una cliente saltuaria del locale, che sovente giunge in stato di ebbrezza alcolica, ma che nella serata era stata particolarmente molesta.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Parla con il personale sanitario e pochi minuti dopo con un sacchetto...

LEGGI ANCHE:

Special week CorriereAdriatico.it: abbonati tutto l'anno con soli 9,99 euro. Offerta limitata, scopri di più

All’arrivo degli operatori, la donna, una rumena del 1983, diventava ancor più aggressiva, cercando di colpire gli avventori del locale, il personale operante e chiunque cercasse di farla desistere dai suoi atteggiamenti aggressivi. Veniva dunque portata in ufficio per l’identificazione. Durante gli atti di rito, continuava a profferire offese e minacce all’indirizzo degli operanti, al termine dei quali è stata denunciata per oltraggio, resistenza e molestie. Inoltre veniva sanzionata per ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA