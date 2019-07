Miguel Herran, l'attore de La casa di carta piange su Instagram e commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fama e il successo non sono tutto nella vita. Ne sa qualcosa, attore diventato celebre in tutto il mondo grazie a La casa di carta. Il 23enne, nato in Andalusia ma cresciuto a Madrid, sta vivendo un momento difficile e non ha avuto problemi ad esporsi in pubblico, con un post suIn un video,inizia a, preoccupando non poco i fan. «Potrei caricare mille foto fighissime che ho raccolto per alimentare questa macchina di bugie che è Instagram. Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto con i like, ma oggi no!» - scrive l'attore - «Oggi ho deciso di regalarvi una parte sincera di me stesso, non entrerò nei dettagli di quello che mi sta succedendo, perché non lo so nemmeno io. Però questo qui sono io. Senza filtri, senza edulcoranti e senza bugie».Il post ha generato diverse reazioni da parte dei follower, che però si sono compattati intorno a. «Sii forte, sono cose che capitano a tutti» - scrivono tanti fan - «Ti mandiamo un abbraccio fortissimo, noi siamo al tuo fianco».