Michelle Hunziker, in vacanza con le figlie: c'è anche Tomaso Trussardi? Spunta un dettaglio

Vacanza in famiglia o fuga d'amore? Continuo l'alone di mistero sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E, ad alimentarlo, è proprio la showgirl svizzera che da qualche ora pubblica stories in un paesaggio mozzafiato e in totale relax. «Paradiso...#Dolomites» rivela in una story dove mostra una strada asfaltata su cui corrono le sue due bambine, Celeste e Sole e, attorno, montagne e assoluto silenzio. Lontana dal caos della città, Michelle si rilassa in compagnia delle figlie e dei cani. Ma difficile non notare che con loro c'è anche Odino, il cane del marito, o ex, Trussardi. E quindi la domanda sorge spontane: ci sarà anche lui con loro?

Già ieri, Michelle ha pubblicato una foto insieme alle sue figlie con cui era pronta a partire per un weekend in totale relax: «Che la vacanza possa iniziare ORA!» scriveva tra le stories, ma di Tomaso neanche l'ombra. Fatto sta che il dettaglio della presenza di Odino lascia i fan col fiato sospeso, speranzosi che possano essere ritornati insieme.

Finzione o realtà?

Che sia vero o falso, sicuramente il gossip del ritorno di fiamma fra i due attira l'attenzione dei più. Dopo la separazione ufficializzata a giugno e il flirt di Michelle con il chirurgo Giovanni Angiolini, sembra tornato il sereno fra lei e l'imprenditore Trussardi. Ma sui social tutto tace: nessuno dei due si è sbilanciato. Sarà vero? Si saranno riavvicinati per il bene delle figlie?

Le parole di Michelle

L'unica novità deriva dalle parole della conduttrice rilasciate in un'intervista alla testata tedesca «Bunte»: «Tutto è possibile – spiega –. In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste». «Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio – ammette, facendo un esame di coscienza –, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga, non bisogna dare per scontato che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno». E conclude: «Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore».