Matteo Berrettini al Met Gala, ma non c'è Melissa Satta. Il mistero dell'assenza: «Non è stata invitata»

Matteo Berrettini torna sul carpet del Met Gala due anni dopo l'ultima volta. Il tennista, sempre più icona di stile made in Italy, ha sfilato con un completo total black. Elegante, ma non sopra le righe, a differenza di altre star che hanno rubato l'occhio nella serata dedicata a Karl Lagerfeld. Ad incuriosire i fan però, è stata l'assenza della fidanzata di Berrettini, Melissa Satta. Segno di crisi o c'è dell'altro?

Berrettini-Satta, il "giallo" del Gala

Ha fatto "rumore" l'assenza di Melissa Satta al fianco di Matteo Berrettini, al Met Gala 2023. Soprattutto, perché nella sua prima apparizione sul prestigioso carpet americano, il tennista aveva portato con sé l'allora fidanzata (e collega) Ajla Tomljanovic. Sui social si sono rincorse le voci riguardo questa assenza. Spulciando nel profilo della ex velina, si può notare che in queste ore si trova a New York, come il fidanzato. Segno che non si tratterebbe di una crisi. I due sono insieme, ma ieri hanno semplicemente avuto piani diversi. Secondo qualcuno, Melissa «non ha ricevuto l'invito» e non è quindi potuta andare al prestigioso evento. «Se l'avesse fatto, di sicuro ce ne sarebbe traccia sui social», fa notare un altro utente.

Berrittini e il silenzio social

Silenzio assoluto per Matteo Berrettini sull'evento. Né una storia Instagram, né un post, come aveva invece fatto nel 2021. Al centro delle critiche per le tante assenze dal campo (compresi gli Internazionali di tennis di Roma per i quali ha già annunciato forfait), ha forse preferito dribblare gli haters evitando critiche inutili. Lui e l'attore Alessandro Borghi erano gli unici italiani presenti alla serata.