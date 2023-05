Meghan Markle, il nuovo look spaventa Re Carlo: nuovo taglio di capelli e botox per rubare la scena all'incoronazione?

L'incoronazione di Re Carlo è sempre più vicina e Meghan Markle non sembra voler mollare la presa. I duchi di Sussex - Harry e Meghan -, come riportato da tutti i tabloid inglesi non parteciperanno all'evento più atteso del 2023, ma il nuovo look di Meghan fa tremare il futuro re. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle: il nuovo look (con botox) spaventa Re Carlo

Dopo che il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che non prenderanno parte alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, la duchessa è sparita dai radar per più di una settimana. Niente più apparizioni in pubblico e nemmeno scatti sui social. Ma a distanza di qualche giorno, tutti hanno capito il motivo della momentanea uscita di scena. Meghan è ricorsa a qualche ritocchino grazie al botox e ha cambiato il taglio di capelli.

Un nuovo look che ha acceso subito i radar del gossip internazionale e alle prime voci su questo cambiamento drastico. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, le malelingue hanno subito notato l'incredibile somiglianza tra lei e la cognata: la principessa Kate Middleton.

New!

Princess Meghan, The Duchess of Sussex in a video introduction for her friend Misan’s TedTalk ✨#MeghanMarkle pic.twitter.com/dTtvglsEq7 — The Powers (@NyakioR) April 24, 2023

Meghan Markle è tornata in televisione - al TED Talk - con un'elegante pettinatura: capelli perfettamente lisci e tubino in perfetto stile british. Ma, ai più attenti, non è sfuggito il fatto che abbia fatto ricorso anche all'aiutino della chirurgia plastica.

Re Carlo trema?

Dopo aver preso la decisione di non partecipare all'incoronazione perché il 6 maggio è il compleanno del piccolo Archie, i tabloid inglesi sono certi o che la duchessa di Sussex, in realtà, una comparsata al Castello di Windsor la farà. Ed ecco quindi che prende campo l'idea legata al nuovo look: vuole rubare la scena alla cognata e al Re?

Nel frattempo sui social network, il cambio look di Meghan fa discutere. Su Twitter, infatti, moltissimi utenti si sono scagliati contro la duchessa. «Ricorri alla chirurgia estetica per somigliare sempre di più a Kate?», chiede un'utente alterata. «Eri molto più naturale e genuina prima, non devi per forza somigliare a tua cognata», ribatte un'altra. Ma c'è anche chi apprezza molto il cambio look di Meghan e scrive: «Ormai è chiaro che vuoi rubare la scena a tutti, sabato prossimo. Sei stupenda».