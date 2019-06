Melissa Satta: «Io e Vieri non siamo veri amici Torno a giocare a calcio»

Melissa Satta, 33 anni, torna a giocare a calcio e parla dell'ex Bobo Vieri. L'ex Velina si racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli: “Non sono una che abbraccia tutti, non mi piace, non amo esternare le mie emozioni. Sono poco fisica, molto riservata”.

Di ritorno dal red carpet di Cannes, la conduttrice e modella si definisce super femminile ma anche maschiaccio. Sarà per questo che ha ripreso a giocare a calcio? «Da ragazza in Sardegna giocavo in Serie C. Poi ho smesso ma adesso ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi – spiega Melissa -. La verità è che le donne che giocano a calcio fanno ancora paura a molti ma è solo un pregiudizio. Non c’è nessuna contraddizione tra essere sexy e fare uno sport considerato dalla tradizione solo per i maschi».



Ciò che più la fa arrabbiare è la mancanza di privacy, «soprattutto quando sono con mio figlio in spiaggia o al parco», chiarisce la Satta, palando di Maddox, talmente gelosa della sua intimità che riguardo alla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, oggi centrocampista del Barcellona, preferisce non rilasciare dichiarazioni: «No comment». Più propensa, invece, a parlare di un suo vecchio amore, l’ex calciatore Cristian Vieri: «Siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona a cui vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici ma sono davvero contenta si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia adesso una figlia, Stella».

