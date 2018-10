Meghan Markle futura mamma distratta: il vestito ha ancora il cartellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può una semplice distrazione provocare critiche furiose? Se si possiede un titolo nobiliare molto prestigioso, come quello di Duchessa di Cambridge, evidentemente sì. Lo sa bene, che in questi giorni sta girando l'Oceania insieme al marito, il principeLEGGI ANCHE Meghan Markle e Harry un anno dopo tornano sul luogo del loro primo appuntamento: in platea con David e Victoria Beckham La neo-moglie del secondogenito di Carlo e Diana è in dolce attesa e finalmente si intravede molto bene il 'pancino'. Durante la visita ufficiale di due giorni fa a, però, le attenzioni del mondo si sono concentrate sulindossato da, rosso come la bandiera dell'arcipelago. Dal vestito, infatti, spuntavano due diverse, che probabilmente nella frettaha dimenticato di rimuovere. Eppure, anche in questo caso non sono mancate le critiche.Le due, infatti, sono quella del negozio e quella applicata dal produttore e che garantirebbe il cambio del vestito. I più grandi fan della famiglia reale non hanno apprezzato la distrazione di: «Deve stare più attenta,non avrebbe mai commesso una leggerezza simile». Altri, però, hanno preso le sue difese: «Può capitare, questi giorni sono duri e cambia abito molto spesso. Si è distratta, come può accadere a tutti noi».