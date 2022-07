Meghan Markle «Principessa di Montecito», il soprannome riservatole dai vicini di casa è poco affettuoso: ecco perché

Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciato ormai da tempo il Regno Unito e l'avversione della famiglia reale, ma anche in California non sembrano riuscire a riscuotere molta simpatia. Soprattutto per gli usi e le abitudini della duchessa di Sussex, ormai nota da quelle parti come 'Principessa di Montecito'. E no, non si tratta di un soprannome affettuoso.

APPROFONDIMENTI ROMA Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto del presunto incontro due giorni prima della separazione con Ilary

Meghan Markle, il soprannome 'Principessa di Montecito'

Negli ambienti più esclusivi della California, come Beverly Hills, Montecito o West Hollywood, Meghan Markle non sembra essere riuscita a far breccia nel cuore dei residenti. Ma non sembra neanche troppo intenzionata a farsi nuovi amici.

Come rivela Closer, infatti, la duchessa di Sussex ha un'abitudine molto particolare: quando prenota in un ristorante, chiede appositamente dei tavoli appartati, lontani da quelli a cui siedono altri clienti. Un comportamento che molti residenti giudicano come troppo altezzoso e che ha dato origine ad un soprannome dalla connotazione non proprio positiva.

Gli amici e i locali preferiti di Meghan

Un comportamento, quello di Meghan Markle, assai diverso da quello di coloro che, sin dal suo trasferimento in California, sono diventati i migliori amici della coppia. Come, ad esempio, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Serena Williams, James Corden. O i vicini di casa, come Orlando Bloom e Katy Perry. La stessa fonte ha rivelato a Closer che tra i ristoranti preferiti di Meghan Markle ci sono locali esclusivi come Cecconi's, Sunset Tower, Sugarfish e soprattutto Lucky's Steakhouse. Un ristorante suggerito alla duchessa di Sussex direttamente da Oprah Winfrey.

Meghan al lavoro, Harry con i figli

Tra le altre abitudini di Meghan Markle c'è anche l'hobby di passeggiare con i cani. La moglie del principe Harry passa gran parte del tempo a Montecito, ma non disdegna viaggi settimanali a Los Angeles. I vari appuntamenti di lavoro della Fondazione Archewell, comunque, lasciano alla duchessa di Sussex ben poco tempo libero. Il tutto, mentre il duca di Sussex è colui che si occupa maggiormente della casa e dei figli, anche perché, secondo indiscrezioni, non si sentirebbe tranquillo a lasciare Archie e Lilibet con una tata.