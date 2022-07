Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto del presunto incontro due giorni prima della separazione con Ilary

Nuove foto aggiungono dettagli sulla presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sul settimanale Chi sono uscite le immagini del possibile incontro avvenuto prima della separazione del Capitano con Ilary Blasi. Manca, però, ancora una conferma. Con la showgirl che ora è partita con i figli verso la Tanzania, mentre l'ex calciatore si diverte con il padel.

APPROFONDIMENTI IN TANZANIA Ilary Blasi in Tanzania, con il suo lato B infiamma Instagram. E Totti rimane a Roma NUOVE VITE Totty e Ilary Blasi separati, anche lei avrebbe un nuovo compagno: l'uomo del mistero

Totti e Noemi, le foto del possibile incontro

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ricostruisce con le foto quando (e come) Totti e Noemi si sarebbero incontrati. I due non appaiono mai nello stessa immagine. Gli scatti risalgono a sabato 9 luglio: appena due giorni prima dell'annuncio della separazione tra Totti e Ilary. Si inizia alle 16, quando Noemi sarebbe rientrata nel suo condominio. Sarebbe uscita poco dopo, in compagnia della figlia, che poi avrebbe affidato a un'amica.

Il posto nel parcheggio lasciato per Totti

Rientrata a casa, Noemi avrebbe parcheggiato la sua auto fuori. Perché? Così Totti avrebbe avuto libero il posto auto nel garage: «Alle 20:17, il cancello che conduce ai box si apre ed entra una Smart grigia. E probabilmente verrà parcheggiata nel posto auto lasciato libero da Noemi. La macchina appartiene a un caro amico di Totti. Su quell’auto c’è, come scopriremo, il Capitano. L’ingresso è fulmineo ed è sera».

Il Capitano avrebbe raggiunto Noemi a casa

Il paparazzo, poi, si sarebbe recato nel parcheggio vicino casa Totti, dove il quarantacinquenne sarebbe solito lasciare la sua auto quando esce con gli amici: «Sono le 2:22 di notte quando in quel parcheggio ricompare la Smart grigia che era entrata nel palazzo di Noemi. Su quella smart, lato passeggero, c’è proprio Totti. L’intuizione del fotografo ha trovato conferma».