Chanel Totti, a 16 anni pazza d’amore alle Maldive con Cristian Babalus: la foto romantica fa impazzire i fan

Chanel Totti, 16 anni e Cristian Babalus, 20 anni, sono innamoratissimi e non hanno paura di mostrarlo al mondo. Sono ormai lontane le voci di crisi d'amore tra i due: oggi sono più innamorati che mai e la loro relazione procede a gonfie vele. La coppia insieme a Francesco Totti e Noemi Bocchi è infatti volata alle Maldive per trascorrere le vacanze di Pasqua. Cristian e Chanel sono ormai diventati una coppia solida e condividono ogni momento libero insieme. Tra tramonti mozzafiato ed acque cristalline non mancano baci romantici tra la figlia di Ilary Blasi e Totti e il 20enne.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Chanel Totti ha voluto rispondere alle voci di gossip pubblicando nelle sue Instagram stories una foto di coppia insieme al suo Cristian Babalus: i due sembrano infatti più uniti e affiatati che mai e lo dimostrano proprio le tante foto social.

Dalla camera condivisa in albergo agli scatti in spiaggia: i due sbandierano al web tutto il loro amore.

La storia

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di lei, il 20enne era legato alla creator Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel di essere la causa della relazione con Cristian Babalus a due mesi dalla nascita della piccola. Drama social che però che oggi sembra aver trovato una tregua. Cristian Babalus e Chanel infatti oggi si godono felicemente il loro amore, condividendo sui social post di coppia e dei loro tanti viaggi insieme.