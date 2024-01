Ilary Blasi assalita dai fotografi dopo l'annuncio del suo libro sulla storia con Totti. E lei li “paparazza”

Pensavamo di aver già visto tutto sul divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti. E invece, dopo il docufilm Netflix Unica, las howgirl ha ancora altro da dire e da raccontare. E lo ha fatto in Che Stupida, il libro edito da Mondadori. Il sottotitolo del libro infatti non lascia dubbi sul contenuto del volume: «La mia verità». Tuttavia, nelle ultime ore, subito dopo aver ufficializzato l'uscita del suo libro, la showgirl ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi follower.

La reazione

Ilary Blasi si è accorta dei paparazzi che la stavano fotografando mentre passeggiava tra le strade di Roma e così ha aperto la fotocamera del telefono e si è messa a fare dei video che ha poi pubblicato nelle sue Instagram stories. Guardando il video è inevitabile non sorridere anche perché la prima a essere divertita dalla situazione è proprio Ilary. «Ci hai fatto questo regalo, grazie», hanno detto i paparazzi.

E come sottofondo al video si sente la risata di Ilary Blasi.

L'annuncio del libro su Instagram

«Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio - ha scritto Ilary Blasi a corredo del post Instagram -.

E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte».

La showgirl ha aggiunto: «Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. “Che stupida” è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso».