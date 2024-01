Kate Middleton, regalo di compleanno di Re Carlo a sorpresa: il titolo concesso a pochi

E' arrivato il tanto atteso compleanno della principessa di Galles, Kate Middleton, oggi 9 gennaio, compie 42 anni e bensì abbia deciso di festeggiare in intimità, Re Carlo ha deciso di donarle uno dei prestigi più grandi che ci sia a corte, garantendole lo stesso potere di suo marito erede al trono il principe William.

Il titolo concesso a Kate Middleton

Alla principessa verrà probabilmente conferito il titolo di Royal Lady of the Order of the Garter, il più antico titolo cavalleresco britannico creato più di 700 anni fa da Edoardo III, e solo Re Carlo può scegliere a chi conferire quest'altissima onoreficenza. Prima di Kate, la Regina Elisabetta ha deciso di concederlo a Camilla e al principe William.

Questo titolo consentirebbe a Kate di prendere maggiori decisioni a corte permettendole di esercitare un'influenza diretta nelle importanti decisioni relative alla famiglia reale e nelle questioni amministrative e istituzionali della monarchia.