Belen Rodriguez rivela: «Sono stata tradita, la sofferenza mi stava divorando: la mia storia simile a quella di Ilary Blasi»

Belen Rodriguez rompe il silenzio sul periodo buio che ha vissuto nelle battute finali del rapporto e dopo la rottura con Stefano De Martino. La depressione da cui la showgirl argentina è uscita dopo un ricovero grazie all'amore della famiglia e del nuovo compagno Elio Lorenzoni, che presto diventerà suo marito. «La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità». Così Belen, in un'intervista a Chi, ha parlato per la prima volta, del periodo buio che ha attraversato nei mesi scorsi, tanto da essere stata ricoverata per l’eccessiva perdita di peso, e di come sta cercando di uscirne.