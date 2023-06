Chiara Nasti, al matrimonio anche il look del cagnolino è trendy: "l'abito" di Twenty fa impazzire i fan

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati alcuni giorni fa a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. L'influencer e il calciatore della Lazio, che sono anche genitori del loro piccolo Thiago, si sono giurati amore eterno davanti a moltissimi volti noti dello sport e non solo, oltre, ovviamente, alle rispettive famiglie. Tra gli ospiti, però, ce n'era uno un po' più speciale degli altri, soprattutto, per Chiara e Mattia: il loro barboncino toy, Twenty.

Twenty ospite d'onore al matrimonio

Il matrimonio che si è celebrato tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stata una festa bellissima, a detta dei molti ospiti che erano presenti. I due, dopo la cerimonia solenne in chiesa, hanno continuato i festeggiamenti a Villa Miani, dove Chiara ha cambiato abito tre volte per ballare, tagliare la torta e raccogliere quante più foto ricordo possibili.



All'interno della raccolta di scatti, non passa assolutamente inosservato il look di Twenty, il barboncino dell'influencer e del calciatore. Il cagnolino, che ha anche un profilo Instagram privato, ha fatto innamorare tutti, quando, con il suo mini smoking e l'espressione un po' confusa, si è lasciato fotografare insieme ai parenti degli sposi.

La storia d'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fanno, ormai, coppia fissa da due anni e proprio martedì 20 giugno hanno coronato il loro sogno d'amore, sposandosi davanti agli occhi del loro bambino Thiago e di tutte le persone a loro più care.