Isola, Francesco Benigno mostra chat e messaggi vocali con Vladimir Luxuria: «Non starò più zitto»

La diatriba tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno continua e sembra non voler trovare un lieto fine. Dopo l'espulsione del concorrente dall'Isola dei Famosi è iniziato il botta e risposta social tra l'attore e la conduttrice. E prima dell'ultima puntata, Francesco Benigno è tornato a parlare della conduttrice durante una diretta Facebook, mostrando audio e chat privati. «Caro Vladimiro non starò più zitto - ha sottolineato Benigno -. La bomba sta per essere sganciata così tutti sapranno la verità. Non volevo arrivare a tanto però dopo il tuo video finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene».

E dopo di questo video se volete guardare questo programma fate pure, io da adesso pubblicamente volto pagina,ma solo pubblicamente, ricordatevi sempre che solo dopo il terzo grado di giudizio si condanna una persona,e soprattutto senza il diritto di replica,del contraddittorio, dei testimoni, e della difesa mai e poi mai condannare. Pubblicato da Francesco Benigno su Lunedì 13 maggio 2024

I video e gli audio in diretta

Franesco Benigno durante la diretta Facebook ha mostrato il video in cui Vladimir Luxuria replica alle sue parole e nomina anche l'attrice Alessandra Di Sanzo. Subito dopo l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha mostrato la chat di WhatsApp facendo sentire dei messaggi vocali che avrebbe avuto con l'attrice e che ammette di non aver apprezzato l'intervento della conduttrice. «Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare - ha sottolineato -. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie».

Francesco Benigno ha poi parlato anche di un truccatore che conosce e si è scagliato contro di lui. «Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio. Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti. Anche qualche amico comune gay ha commentato, uno in particolare, che ha scritto ‘Brava Vladimir hai detto tutto perfetto’. Questo è un truccatore che conosco».

«Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava - ha concluso Francesco Benigno -. Ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle, poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa caro mio».