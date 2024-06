Totti e Ilary Blasi cancellano le foto di Noemi Bocchi e Bastian da Instagram: la nuova mossa verso il divorzio, cosa sta succedendo

Carta canta. O meglio social. E così per evitare di finire in nuove beghe, meglio evitare qualsiasi esposizione mediatica. Dai profili instagram di Ilary Blasi e Francesco Totti spariscono così di colpo le foto dei nuovi amori. Bastian Muller e Noemi Bocchi cancellati. Il motivo? Non si tratta di un segnale di crisi, ma di una precisa strategia legale in vista del processo di separazione tra i due ex. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesco Totti e Ilary «avrebbero deciso di ridurre la sovraesposizione dei rispettivi rapporti, da tempo al centro della cronaca rosa. I legali di entrambe le parti avrebbero consigliato ai loro assistiti di godersi la vita privata lontano da occhi indiscreti».

La scelta degli avvocati

Instagram entra così a pieno titolo nelle cause di separazione. Come per i Ferragnez è partito il veto alla pubblicazione del volto dei loro figli, così per Ilary Blasi e Francesco Totti la strategia è quella di tenere lontano dal web gli scatti con i nuovi amori. Decisione che potrebbe essere legata al fatto che, nel processo, c’è anche in ballo l’elemento dell’addebito: il giudice si troverà a dove decidere «la colpa» del divorzio tra i due.

Noemi incinta?

Cancellate in un colpo le foto di Bastian Muller e Noemi Bocchi, la conduttrice tv e l’ex calciatore ora vivono le loro liaison in privato senza sbandierare baci, abbracci ed effusioni.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Assolutamente no. Si vocifera infatti che Francesco Totti e Noemi Bocchi siano in dolce attesa, mentre Ilary è determinata a concludere la separazione da Totti prima del prossimo autunno. Ha quindi richiesto una sentenza parziale che modificherebbe lo stato civile da sposati a separati, con l'intento di accelerare il processo. Normalmente, una decisione giudiziaria su questi aspetti richiederebbe un anno e includerebbe questioni importanti come l'assegnazione dell'abitazione familiare, la custodia dei figli e l'importo del mantenimento che Totti dovrebbe fornire. La Blasi, desiderosa di procedere rapidamente visto che la storia d’amore con Francesco si è conclusa due anni fa, vede nella sentenza parziale un modo per avanzare direttamente verso il divorzio.