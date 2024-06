Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’amica: «Lei non vuole divorziare e finire come Madonna, da sola a 60 anni»

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno davvero per divorziare? La popstar e l'attore hollywoodiano, da settimane, sono al centro della cronaca rosa per la loro presunta separazione che, tuttavia, non è stata confermata da nessuna delle due parti.

Ci sarebbero, però, tanti indizi che farebbero pensare a una profonda crisi matrimoniale. Ad esempio, il fatto che lei cerchi casa da sola o che si sia presentata sul carpet del Met Gala senza di lui. Senza menzionare tutte le fonti vicine alla coppia (o ex?) che hanno parlato in questi giorni, o del tour estivo che Jennifer ha annullato. Un'amica della cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media statunitensi.

Le rivelazioni dell'amica di Jennifer Lopez

L'unica volta che a Jennifer Lopez è stato chiesto (in modo diretto) se fosse davvero in crisi con Ben Affleck lei - che era alla presentazione del nuovo film Atlas di cui è protagonista - ha risposto: «Tu sai come stanno le cose», senza aggiungere altro.

Gli amici dei Bennifer

Ora, come riporta Cosmopolitan, un'amica di Jennifer ha fatto nuove e intriganti rivelazioni: «Vuole che questo matrimonio funzioni così tanto che è disposta a fare qualsiasi sacrificio, incluso rinunciare a essere JLo» ha detto la ragazza. «Non vuole divorziare e finire come Madonna da sola a 60 anni. Ad esempio, Jennifer lascia fumare Ben in casa e credimi se dico che è un grande sforzo perché lei odia fumare. Lei non rinuncerà a questa relazione e farà di tutto per sistemare le cose. Io penso che sia triste vedere che sta facendo i salti mortali per salvare il matrimonio anche facendo rinunce importanti».

Ma non è finita qui, perché alcune persone vicine a Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno rivelato: «Sono due personalità molto forti e anche la fama gioca il suo ruolo nel loro rapporto perché sono uno più celebre dell'altro e questo potrebbe creare una sorta di squilibrio. Purtroppo, tutti pensiamo che sia finita e che sarà ufficiale prima della fine dell'estate».