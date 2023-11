Ilary Blasi, Chanel Totti non vede l'ora di guardare il documentario della mamma (volata a New York con Bastian): «Prossimamente»

Ilary Blasi e il suo documentario stanno per sbarcare su Netflix: il 24 novembre, tutti potranno ascoltare la verità della conduttrice romana che non parlerà solamente della separazione da Francesco Totti ma anche di tutta la sua storia. Chanel Totti, secondogenita di Ilary e dell'ex capitano della Roma, non vede l'ora di vedere la mamma indossare queste nuove vesti da "attrice".

La storia Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui inquadra la televisione con il menu di Netflix e, precisamente, la locandina del docufilm "Unica" di mamma Ilary. «Prossimamente» si vede scritto e Chanel non vede l'ora di ascoltare le parole della conduttrice che, durante il periodo burrascoso della separazione da Francesco Totti, ha sempre cercato di proteggere i suoi tre figli.

Ilary e Chanel sono molto legate e, a volte (dato che, non postano molto sui social), pubblicano foto o video che le ritraggono insieme mentre si divertono al museo o sono in viaggio con i rispettivi fidanzati.

Ilary Blasi a New York

Nel frattempo, per festeggiare l'uscita del documentario, Ilary Blasi è volata a New York insieme al compagno Bastian Muller e, qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram diverse storie in cui immortala, in video o in foto, la Grande Mela.

Poi, come ultimo scatto, eccola abbracciata all'imprenditore tedesco che le ha rubato il cuore.