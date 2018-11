Giulia Provvedi tradita Pierluigi Gollini: «Coscienza pulita, spiego solo a lei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ultima puntata del Giulia Provvedi è venuta a sapere dalla sorella Silvia , a suo volta informata dagli autori durante la serata, del tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini. A prendere parola adesso è lo stesso Pierluigi, portiere dell’Atalanta, che nega ogni tipo di addebito: “Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita”.Durante la puntata effettivamente non sono state riportate prove vere e proprie, ma solo dei “si dice che”: “C’è solo una persona che devo guardare in faccia e a cui devo parlare: è la mia fidanzata – ha spiegato in un’intervista a “Spy” - Lo farò senza problemi e con molta serenità, perché la amo".Non entrerà nella Casa per spiegarsi: “Non andrò al Grande Fratello Vip, né da nessuna parte. Smuovere il vento di chi racconta fatti inventati sulla mia vita è un errore che non voglio commettere. Io sono un professionista. La mia vita privata la curo tra le mura di casa e lo dico con sincerità: ho la coscienza pulita”.