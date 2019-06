Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati: addio su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierluigi Gollini si sono. È stata la stessa sorella bionda delle Donatella's a dare l'annuncio in una stories su Instagram. Un messaggio ufficiale ai fan per evitare che la notizia esca da altre fonti. «Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali», questa la prima parte dell'annuncio.Gollini, portiere dell'Atalanta dei miracoli, in questi giorni è in vacanza dopo una lunga stagione che lo ha visto imporsi titolare della squadra di Gasperini e pronto ad affrontare l'avventura della Champion's League. «La verità la sappiamo solo io e Pierluigi - aggiunge Giulia Provvedi - Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili».