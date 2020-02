Silvia Provvedi incinta, la lettera di Giulia: «Oggi sono la sorella più felice e fortunata al mondo»

Silvia Provvedi, incinta del suo compagno Giorgio De Stefano detto 'Malefix', oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha rivelato: «Aspetto una bambina». Insieme a lei c'era l'inseparabile gemella Giulia, con cui forma il duo Le Donatella, che l'ha accompagnata restando nel backstage e ha scritto una lettera decisamente strappalacrime.

«Ho appena iniziato a scrivere e sto già facendo fatica a non piangere. Sono davvero emozionata e commossa pensando a quella vita che stai portando dentro di te. Sei così tenera, sono fiera di te perché sei una giovane donna forte, sensibile, determinata, onesta e dolcissima. Ogni volta che hai sofferto, hai saputo rialzarti» - la lettera di Giulia per Silvia - «Penso anche a nostra nonna, a cui volevamo tanto bene: sei come lei, con un cuore immenso, pieno d'amore e positività. Sono sicura che le sarebbe piaciuto tantissimo diventare bisnonna. Oggi capisco che mi hai reso la sorella più felice e fortunata del mondo. Sarai una mamma dolce, forte, amorevole e comprensiva, sempre presente per i tuoi figli, come ci hanno insegnato mamma e papà. Voglio rimanere sempre al tuo fianco, sono pronta a condividere con te tutto ciò che la vita ci riserverà, sono sicura che sarà meraviglioso».



Una lettera davvero commovente, che Silvia Provvedi, in lacrime, commenta così: «La amo alla follia, la mia sorella pazza: è un vulcano, pura e genuina».

