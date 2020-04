Adriana Volpe, il marito torna sui social dopo la morte del padre: «Oggi è il mio primo compleanno senza di te»

Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo che il suocero è morto a causa del coronavirus. Il marito, Roberto Parli, è tornato sui social dopo il lutto e ha scritto una dedica al genitore scomparso. Il suocero della conduttrice è deceduto a 76 anni. «Sei stato un grande uomo», ha scritto l'imprenditore in un lungo post su Instagram nel giorno del suo compleanno.

«Caro papà, sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me!... Sei sempre stato un grande padre e un grande marito, hai sempre protetta tutta la tua famiglia con grande rispetto in qualsiasi momento facile o difficile. Un grande uomo disponibile, generoso, altruista ed innovativo. Mi mancheranno le nostre discussioni sul lavoro, i nostri disappunti sui giocatori e allenatori della Juve e sulla scelta di un buon vino. Ma tutti i momenti felici passati insieme alla nostra famiglia sono infiniti resteranno impressi nelle nostre memorie».



Poi si sofferma sul rapporto tra il padre e la sua famiglia: «La tua famiglia è sempre stato tutto per te, hai sempre lottato per tenerla unita e sempre dato forza a tutti e spronato tutti noi per fare sempre il meglio e non mollare mai! Mi ricordo ad Adriana dicevi sempre: ‘Tu sei da prima serata, devi condurre Sanremo!’ Con Gisele spero di poter essere anche io un grande papà. È stato un’onore avere avuto te come papà, sei stato un immenso marito con tua moglie, la mia magnifica mamma. Ciao grande papà, ciao grande uomo».

Ultimo aggiornamento: 19:05

