Pechino Express, flirt con Ema Kovac? Gennaro Lillio chiarisce tutto. Li abbiamo visti belli, sorridenti e affiatati, ma nell'adventure game è nato davvero l'amore tra i due concorrenti? La modella è ancora in gioco e martedì prossimo la vedremo (con)correre nella finale. L'ex gieffino, invece, ha partecipato in due coppie diverse ed è stato eliminato mentre faceva parte dei Sopravvissuti con Vera Gemma. In un'intervista rilasciata al settimanale "Vip" parla della sua esperienza e smentisce il flirt.

Le immagini di Gennaro ed Ema durante la quarantena avevano alimentato il gossip, ma il bel napoletano chiede di non dare adito ai pettegolezzi. «Sono single, non date retta ai rumor e ai gossip…». E sulla sua ragazza ideale aggiunge: «Sarebbe da inventare…Eppure io mi accontento di poco…Dovrebbe essere semplice, genuina, di sani valori e rispettosa…»

Lui, dunque, nega e dice di aspettare l'amore. Davanti alle telecamere del Grande Fratello pensava di averlo trovato con Francesca De Andrè, ma le cose sono andate male. I fan sperano che con Ema sia solo scaramantico perché i due stanno molto bene insieme. Durante il viaggio di Pechino hanno condiviso una tappa e l'attrazione era tangibile.

Su Pechino, inoltre, aggiunge: «Esperienza bellissima, l’ho vissuta con stupore e con tanta sete di conoscenza…Questo è stato il mio primo viaggio intercontinentale e ho avuto la possibilità di vedere posti e di apprendere usi e tradizioni diverse da quelli occidentali…»

