Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale

Un sabato sera da incubo quello vissuto da Giorgia Soleri. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di una flebo, comunicando di fatto ai propri follower di essere in ospedale. L’influencer non ha parlato dei motivi, anche se i fan hanno immediatamente ipotizzato si trattasse di qualche problematica legata alla vulvodinia, patologia di cui soffre.

Giorgia Soleri ha subito tranquillizzato i suoi fan chiarendo che sta bene e nessuno si deve preoccupare: «Pazzo sabato sera. Sto già meglio, non preoccupatevi». Non è la prima volta che la Soleri condivide sui social i suoi ricoveri, anche questo fa parte della campagna di sensibilizzazione che ha dato il via sui suoi profili social: l'anno scorso ad esempio ha parlato dell'operazione chirurgica alla quale si è dovuta sottoporre. Solo nel 2021, dopo anni di dolori, le è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi.

