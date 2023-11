Damiano e Dove Cameron: il cantante dei Maneskin e la star Disney «nuova coppia»: il gossip di “Chi”

Damiano dei Maneskin e la star Disney Dove Cameron: ecco la nuova coppia. Il gossip è rilanciato dal settimanale "Chi". La nuova coppia, dopo essere stata vista in Brasile e Stati Uniti, stavolta è stata fotografata a Sydney, sulla spiaggia di Bondi beach. Secondo il settimanale «è nata una nuova storia d'amore».

Classe 1996, tre anni in più di Damiano, Dove (alla nascita il suo nome era Chloe Celeste, lo ha cambiato dopo la morte del padre scegliendo il vezzeggiativo con cui la chiamava da piccola, che vuol dire «colomba») ha iniziato a lavorare giovanissima, prima in teatro e poi in Tv, per Disney Channel, dove ha interpretato le gemelle della serie Liv e Maddie, poi Kayla Morgan in Cloud 9 e infine la figlia di Malefica in Descendants.

È nata una nuova coppia: la rivista Chi ha fotografato su una spiaggia di Sydney il bacio tra il cantante Damiano David e l’attrice Dove Cameron 🫶🏽 pic.twitter.com/sSUYLSEc7q — Trash Italiano (@trash_italiano) November 28, 2023

Dove ha alle spalle la storia con il collega Ryan McCartan, con cui è stata fidanzata ufficialmente per un periodo, e poi con Thomas Doherty. Per Damiano l'amore più importante rimane quello con Giorgia Soleri.