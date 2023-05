Damiano si tinge i capelli, metà gialli e metà rossi. E va a Budapest: «Questa maglia è magica per me»

Damiano giallorosso. Il leader dei Maneskin ha cambiato look di nuovo e si è fatto i capelli rossi e gialli, alla vigilia della finale tra Siviglia e Roma che si terrà domani alla Puskas Arena di Budapest. «Sto per fare una cosa subito, decolorando mezza testa sì e mezza no. Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me», ha prima annunciato nelle sue stories mentre stava facendo la decolorazione. Per poi apparire sorridente in un altro video in cui mostra il risultato e scrive: «Chiedo scusa ai parrucchieri».

Tra i commenti dei suoi post non manca qualche scaramantico che gli fa notare «che queste cose portano male». Ma Damiano è convinto e con questo nuovo look si presenterà direttamente in tribuna a Budapest, dove sta andando in queste ore con i suoi amici.

Si tratta di un momento molto creativo per il frontman dei Maneskin che da diversi mesi ormai cambia spesso taglio e colore dei capelli.