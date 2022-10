Damiano dei Maneskin: «Ho una malformazione alle corde vocali, c'è un buco in mezzo»

Dopo l'esibizione di domenica sera da Fabio Fazio, I Maneskin sono stati ospiti questa mattina di "W l’Italia" su RTL 102.5 con Angelo Baiguini, Federica Gentile, Stefania Iodice. Damiano David, ha spiegato qual è il segreto della sua voce graffiata.

Damiano David dei Maneskin: «Ho una malformazione alle corde vocali con un buco in mezzo»

I Måneskin, dopo aver debuttato al #1 nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano “The Loneliest” - nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita - hanno annunciato due speciali date-evento negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

La band, ospite di "W l’Italia" con Angelo Baiguini, Federica Gentile, Stefania Iodice, si è raccontata in radivisione su RTL 102.5. «Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa»: racconta la band che ha conquistato Sanremo e poi l'Eurovision. Arrivano tantissimi messaggi per i Måneskin. Damiano David, il frontman del gruppo, racconta: «Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo».

I Maneskin torneranno presto a cantare in italiano, assicurano nel corso dell'intervista su RTL 102.5.

Tantissimi i loro successi. Ma che fine ha fatto Marlena? Victoria, Damiano, Thomas e Ethan scherzano così: «E' il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all'altra».

DAMIANO «STAVO MORENDO»

Ma cosa mangiano i Måneskin durante i concerti? «Lasagna. Humbuger», dice Thomas. “«Prima di salire sul palco cose leggere - puntualizza Damiano - La pizza sempre», aggiunge Victoria. Per Damiano l’ultimo video – girato in Brianza – pare che sia stato abbastanza rischioso. «Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo», conclude il frontman del gruppo.